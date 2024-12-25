Українцям виплатили понад 230 млн грн "Національного кешбеку" за листопад

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У листопаді 2024 року держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва, що майже вдвічі більше за жовтневі виплати. Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України, повідомляє Укрінформ.

"За листопад держава виплатила громадянам 232 мільйони гривень кешбеку — це майже вдвічі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч" , – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину, а кількість отримувачів кешбеку досягла майже 2 млн людей.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років – 60% від усіх користувачів. Частка учасників середнього віку становить 24%, старшого (60+) – 16%.

Станом на 25 грудня до програми долучилися 7,9 млн громадян, загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми становить 388 млн грн. У програмі беруть участь 1665 виробників, а кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

Натомість майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку "Дія" або накопичили менше ніж 2 грн.

Наступні виплати за грудень та січень відбудуться наприкінці лютого 2025 року.