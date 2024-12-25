Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Українцям виплатили понад 230 млн грн "Національного кешбеку" за листопад

Українцям виплатили понад 230 млн грн "Національного кешбеку" за листопад
Фото: Facebook

У листопаді 2024 року держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва, що майже вдвічі більше за жовтневі виплати. Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України, повідомляє Укрінформ.

"За листопад держава виплатила громадянам 232 мільйони гривень кешбеку — це майже вдвічі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину, а кількість отримувачів кешбеку досягла майже 2 млн людей.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років – 60% від усіх користувачів. Частка учасників середнього віку становить 24%, старшого (60+) – 16%.

Станом на 25 грудня до програми долучилися 7,9 млн громадян, загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми становить 388 млн грн. У програмі беруть участь 1665 виробників, а кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

Натомість майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку "Дія" або накопичили менше ніж 2 грн. 

Наступні виплати за грудень та січень відбудуться наприкінці лютого 2025 року.

Новини

Популярні теми форуму

analytics