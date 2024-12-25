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У Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайний стан через забруднення мазутом Чорноморського узбережжя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють губернатор краю Веніамін Кондратьєв, російське видання "Meduza".

"На жаль, викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району затягнувся і не припиняється. Спочатку за розрахунками вчених і фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дало б змогу зібрати його у воді. Але погода диктує свої умови".

За словами губернатора, температура повітря підвищується, через що мазут піднімається на поверхню моря і забруднює російські пляжі.

Він також зазначив, що раніше діяв режим надзвичайного стану муніципального рівня, який влада Анапи й Темрюцького району запровадила після аварій кораблів, що спричинили вилив мазуту в море. Наразі надзвичайний стан розширено до крайового рівня.

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