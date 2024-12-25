Мінфін надав роз’яснення щодо підвищення податків: коли та скільки потрібно платити

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Закон, підписаний президентом Україні Володимиром Зеленським, переносить підвищення податків для ФОПів на 1 січня 2025 року. Крім того, громадяни будуть платити підвищений військовий збір за грудень тільки з частини доходу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

ФОПи

Як зазначили в Мінфіні, для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Податок для громадян

У Мінфіні заявили, що не сплачуватимуть військовий збір "заднім числом" фізичні особи. Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5%.

Водночас доходу від операцій з майном, доходи у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року.

Також інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

"Ставка військового збору збільшиться до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації, починаючи з 1 січня 2025 року" , - йдеться в роз’ясненні Мінфіну.

Інші доходи

Крім того, ОВДП для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні ПДФО, ні військовим збором. Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором.

Ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%.