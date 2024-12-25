ЗСУ вдарили по розташуванню пункту управління військ РФ на Курщині – Стратком

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Вночі 25 грудня Збройні сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї ОБРМП Збройних сил РФ в покинутій цивільній будівлі у Льгові Курської області. Про це йдеться у повідомленні головного управління комунікацій (Страткому ЗСУ), повідомляє Укрінформ.

"Дане вогневе ураження - частина всеооплюючої кампанії з послаблення спроможностей ЗС РФ координувати військові операції проти народу України" , – наголосили у Страткомі ЗСУ.

Нагадаємо, 40% опитаних українців вважають, що наступальна операція Збройних сил України у Курській області РФ посилила шанси Києва досягти бажаного під час мирних переговорів.