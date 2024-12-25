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Масована повітряна атака: ППО збила майже 60 ракет і 54 безпілотники

Масована повітряна атака: ППО збила майже 60 ракет і 54 безпілотники
Фото: Рixabay

У ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів, а також "Шахедами" та імітаційними безпілотниками. Протиповітряна оборона збила 59 ракет та 54 безпілотники. Ще 52 дрони не досягли цілі та були локаційно втрачені.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ було виявлено 184 повітряні цілі противника:

  • 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька область);
  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська область)
  • 12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська область, Каспійське море);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область);
  • 106 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр"; 
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 54 ударні БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).
"Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження", – зазначили Повітряні сили.

До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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