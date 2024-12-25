Масована повітряна атака: ППО збила майже 60 ракет і 54 безпілотники
У ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів, а також "Шахедами" та імітаційними безпілотниками. Протиповітряна оборона збила 59 ракет та 54 безпілотники. Ще 52 дрони не досягли цілі та були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ було виявлено 184 повітряні цілі противника:
- 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька область);
- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська область)
- 12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська область, Каспійське море);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область);
- 106 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:
- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 54 ударні БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).
"Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження", – зазначили Повітряні сили.
До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.