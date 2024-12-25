В Австрії суд почав розгляд справи про банкрутство холдингу Фірташа

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Земельний суд Зальцбурга відкрив провадження у справі про банкрутство холдингу Ostchem Holding GmbH, який є частиною мережі компаній українського олігарха Дмитра Фірташа. Про це пише австрійське інформагентство АРА, повідомляє Укрінформ.

"У понеділок у земельному суді Зальцбурга було відкрито провадження у справі про банкрутство компанії OSTCHEM Holding GmbH. Відповідно до Австрійської асоціації кредитних реформ, компанія, що базується в Зальцбурзі, є класичним холдингом, єдиною корпоративною метою якого є володіння та управління пакетами акцій компаній. Вона є частиною мережі компаній, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу, який проживає у Відні" , - йдеться у повідомленні.

Мажоритарним акціонером (86%) холдингової компанії є зареєстрована на Кіпрі компанія Fleori Enterprises Ltd., що належить Фірташу.

"Єдиним "активом" боржника донедавна була 100-відсоткова дочірня компанія в Німеччині. Іншої господарської діяльності не було. Після анексії Криму у 2014 році компанія втратила контроль над розташованим там хімічним заводом. З втратою заводу операційна діяльність дочірньої компанії другого рівня, ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс", яка наразі перебуває на стадії ліквідації, також повністю припинилася" , - зазначається у повідомленні.

Водночас, вказується на те, що Ostchem Holding GmbH все ще має високу податкову заборгованість перед Австрійською Республікою, яка не може бути сплачена. За даними асоціації кредитних реформ, несплаченими залишаються податок на прибуток за 2011 рік на загальну суму 3,36 млн євро та за 2012 рік на загальну суму 4,21 млн євро. Термін сплати мав настати 27 грудня 2024 року. Оскаржити відповідні повідомлення або рішення федерального фінансового суду вже неможливо.

"Згідно з балансом за 2023 фінансовий рік, де-факто активи відсутні, але є зобов'язання на загальну суму майже 43 млн євро. За даними асоціації кредитних реформ, список кредиторів ще не складений. Компанія має бути закрита та ліквідована, працівників більше не працевлаштовують. Кредитори мають час до 5 березня 2025 року, щоб зареєструвати свої вимоги" , - йдеться у повідомленні.

Між тим, як повідомляє австрійська газета Kleine Zeitung, український олігарх Фірташ, який переховується від американського правосуддя у Відні, не сидить склавши руки та планує будівництво хімічного індустріального парку в Рівному:

"Його промислова група Group DF International GmbH, яка також базується в Австрії, вирішила побудувати хімічний індустріальний парк у місті Рівне у співпраці з корейською компанією Hyundai Engineering в рамках післявоєнної відбудови України. Відповідну угоду про співпрацю було підписано у Відні в квітні 2024 року".