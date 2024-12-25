У НБУ спрогнозували, як довго утримається висока інфляція

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У листопаді 2024 року річна інфляція Україні зросла до 11,2%. Ціни зростатимуть темпами вищими за 10% ще принаймні пів року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, у пришвидшення інфляції насамперед спричинене подорожчанням продовольчих товарів унаслідок літньої посухи та неврожаїв. Здорожчання сировини призвело до підвищення цін на готову продукцію, передусім харчової промисловості. Також бізнес частково відобразив у цінах підвищення вартості електроенергії, зростання витрат на оплату праці та послаблення курсу гривні протягом року.

"Найпевніше, інфляція залишатиметься на двознаковому рівні в першому півріччі наступного року. Інфляційний тиск від здорожчання продовольчих товарів очікувано послабиться після надходження на ринок продукції нового врожаю" , - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, зниженню інфляції сприятимуть також ефекти високої бази порівняння 2024 року, стійкість енергетичного сектору та очікуване зниження цін на енергоресурси на світовому ринку. Натомість надалі тиснутиме на ціни зростання виробничих витрат, передусім на оплату праці внаслідок підвищення зарплат та дефіциту кадрів.

"До цілі 5%, за прогнозом НБУ, інфляція повернеться лише у 2026 році" , - йдеться в огляді.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у листопаді 2024 року зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилася до 11,2%. Вище річна інфляція була лише у липні 2023 року - 11,3%.

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, низці овочів та фруктів.