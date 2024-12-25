Єрмак провів зустріч з новим послом Китаю: про що говорили

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з новопризначеним послом Китаю в Україні Ма Шенкунем. Своєю чергою він напередодні вручив вірчі грамоти Президенту Володимиру Зеленському, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час зустрічі обговорювалися перспективи розвитку двосторонньої співпраці між Україною та Китаєм, зокрема в контексті підтримки миру та стабільності в регіоні.

Зокрема Єрмак підкреслив важливу роль Китаю у досягненні справедливого і тривалого миру для України.

Також на порядку денному була можливість організації двостороннього діалогу на найвищому рівні.

Нагадаємо, що про початок роботи нового посла Китаю вчора, 23 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відносини України та Китаю

Відносини між Україною та Китаєм залишаються хоча й позитивними, але не без деяких складнощів, особливо в контексті повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Китай офіційно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, що підтверджується заявами Міністерства закордонних справ КНР. Водночас Пекін утримується від прямого засудження дій Росії та не називає їх вторгненням, закликаючи обидві сторони до мирних переговорів.

Попри декларований нейтралітет, Китай значно посилив економічну співпрацю з Росією. Зокрема, обсяги постачання китайських товарів подвійного призначення до РФ зросли, що сприяє підтримці російського військово-промислового комплексу.

Крім того, Китай став найбільшим імпортером російської нафти, що допомагає Москві компенсувати втрати від західних санкцій.

Раніше у Пентагоні повідомили про те, що Китай значно збільшив свій ядерний арсенал та збирається це робити надалі.