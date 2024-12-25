Xiaomi забезпечить сумісність Apple Watch з Android-смартфонами

Новина, яка цілком може стати новою сторінкою в історії двох брендів. А все тому, що несумісність пристроїв на різних ОС довгий час була однією з ключових проблем, які потребують використання додаткових інструментів для під’єднання. І навіть незважаючи на обхідні шляхи і всі старання користувачів під час їх реалізації, частина ключових функцій Apple Watch не була доступна на Android-смартфонах. Але все обіцяють змінити телефони Xiaomi, які першими будуть офіційно сумісні з технікою Apple.

Чого очікувати від нової технології

Переговори між компаніями тривають доволі давно, а підсумковий план реалізації проєкту на поточний момент перебуває під завісою таємниці. Однак за інсайдерською інформацією, що надходить, можна судити про деякі можливості, які незабаром стануть доступні власникам певних моделей китайського бренду. Повноцінна сумісність і моментальне під’єднання буде забезпечено для таких пристроїв, як:

Apple Watch;

HomePod;

AirPods.

З високою ймовірністю для цієї мети буде розроблено окремий застосунок, який зробить керування бездротовими гаджетами простим і зручним. Але можливо і поточне програмне забезпечення буде дещо доопрацьовано й доповнено для забезпечення необхідної сумісності.

Які функції будуть доступні

Одна з ключових причин придбання Apple Watch — бажання забезпечити цілодобовий моніторинг показників здоров'я. І саме ці опції в повному обсязі залишалися недоступні власникам пристроїв на базі Android. За попередніми даними, нововведення дасть змогу отримати такі переваги:

дані про показники сну, ЧСС та інша інформація;

результати і програми тренувань;

відображення повідомлень.

Щодо відомостей про роботу голосового помічника, наразі вони відсутні. Але навіть поточний перелік — уже значний прорив, вартий уваги.

Xiaomi 15: флагман з особливими функціями

Надії на успішну реалізацію заданої ідеї підкріплено й виходом мобільних телефонів 15-ї серії Xiaomi, які вже отримали часткову сумісність із розробками Apple:

відображення даних зі смартфона на Mac;

швидкий обмін повідомленнями з iPhone;

робота з текстовими документами в наборі застосунків iWork.

Відповідно користувачі позбавлені необхідності формувати єдину екосистему гаджетів, актуальну для всієї родини. Все стає набагато простіше, а на перший план виходять все-таки не амбіції брендів, а комфорт користувача.

Що цікаво, можливість сумісності зі смартгодинником могла би бути доступна набагато раніше — технологія вже готова до впровадження. Але все-таки на той момент Apple залишився вірним своїй стратегії стимулювання покупців. Добре, що рішення зрештою було переглянуто, і все готово до запуску — вже найближчим часом власники Xiaomi зможуть отримати цю можливість. І для китайського виробника це може означати значне зростання продажів у найближчі роки.