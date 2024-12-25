Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Синоптики дали прогноз погоди на січень 2025 року

Синоптики дали прогноз погоди на січень 2025 року
Фото: Рexels

За прогнозами Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у січні 2025 року передбачається на рівні 0-3° морозу, повідомляє Українська правда.

Про це пише Укргідрометцентр.

"Середня місячна температура повітря передбачається 0-3° морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми".

Синоптики повідомляють, що середня місячна температура повітря січня становить 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 23-37° морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39°, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9° морозу, на півдні Криму 13-22° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.

Новини

Популярні теми форуму

analytics