Прикордонники Молдови перевіряють інформацію про проліт двох російських ракет

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Повітряний простір Молдови під час масованого російського обстрілу України в ніч проти середи, 25 грудня, могли дві російські ракети. Це випливає з повідомлення Прикордонної поліції Молдови, повідомляє Європейська правда.

За даними молдовських прикордонників, одна з ракет, запущених Росією, була помічена патрулем у напрямку Ямпіль-Косеуць.

Пізніше ще одна ракета, за попередніми даними, могла перетнути повітряний простір у районі Отач-Могилів-Подільський і залетіти до Румунії в районі Дорохої-Герца.

"Ми перевіряємо подальші деталі", – запевнили в Прикордонній поліції, підкресливши, що атака не вплинула на енергозабезпечення Молдови.

Тим часом Міністерство оборони Молдови, заяву якого цитує TV8, повідомило, що система моніторингу повітряного простору "не зафіксувала жодних ракет або безпілотників".

У ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Сили оборони знищили 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 безпілотники ворога зі 184 повітряних цілей.

В українських Повітряних силах під час атаки повідомили про крилату ракету, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

Президентка Молдови Мая Санду раніше засудила порушення повітряного простору країни Росією та висловила солідарність з Україною.