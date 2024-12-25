Папа Римський побажав Україні "справедливого миру" та закликав до переговорів

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Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва 25 грудня згадав війну в Україні, закликавши до її припинення та до переговорів про справедливий мир, повідомляє Європейська правда.

Згадці про повномасштабну російську агресію проти України Франциск присвятив два речення свого різдвяного послання.

"Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру" , – сказав він.

Дещо більше говорив Папа Римський про події на Близькому Сході, де теж побажав "замовкнути зброї", а також звільнення заручників і надання допомоги "населенню, виснаженому голодом і війною".

Кілька днів тому в недільній молитві напередодні Різдва Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій, засудивши жорстокість бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі.