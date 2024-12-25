У РФ зробили цинічну заяву про масований обстріл України на Різдво

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У Росії зробили заяву про масований обстріл України на Різдво, 25 грудня. Москва цинічно визнала, що ціллю була українська енергетика, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства оборони РФ.

Російське Міноборони заявило, що армія РФ завдала удару "високоточною зброєю великої дальності та ударними безпілотними літальними апаратами" по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

При цьому Росія у виправдання заявила, що атаковані енергооб'єкти забезпечують роботу військово-промислового комплексу.

"Мета удару досягнуто. Усі об'єкти вражені" , - цинічно написали в Міноборони РФ.

Обстріл енергетики України

На Різдво, 25 грудня, російські війська завдали нового масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила 78 ракет та 106 дронів. Сили ППО знищили 59 ракет та 54 дрони. Ще 52 безпілотники не досягли цілей.

Внаслідок атаки є пошкодження енергосистеми. В Україні запровадили графіки відключення світла. Як зазначають в "Укренерго", графіки будуть діяти до кінця дня. Для побутових споживачів вимикатимуть до трьох черг одночасно.

Внаслідок атаки у Дніпропетровській області загинув енергетик, яки працював на одній з теплоелектростанцій.