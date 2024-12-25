Зеленський підписав закон про посилення боротьби з корупцією та підкупом посадовців

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який сприятиме подальшому запровадженню міжнародних стандартів у боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб, повідомляє Укрінформ.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4112-IX. Він сприятиме подальшому запровадженню міжнародних стандартів у боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб. А також стане черговим кроком України на шляху до набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку" , – йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Серед основних нововведень закону: відтепер органи контролю підприємств надаватимуть НАБУ інформацію про випадки підкупу посадових осіб; закон також встановлює податкові наслідки за підкуп посадових осіб й забороняє віднесення до складу витрат підкуп посадових осіб.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях".

Закон спрямований на запровадження міжнародних податкових стандартів у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб та сприятиме наближенню України до членства в ОЕСР.