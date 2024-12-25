Внаслідок ранкового обстрілу загинув енергетик ДТЕК

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24 грудня стало відомо про загибель 51-річного енергетика Дмитра Петленка, який працював на одній із теплоелектростанцій компанії ДТЕК, повідомляє ЛігаБізнес.

Його тіло було знайдено під завалами після пошукових робіт, що стали наслідком чергової масованої атаки російських окупантів.

У ДТЕК розповіли, що Дмитро Петленко присвятив понад 30 років роботі у сфері енергетики. Раніше він працював на Запорізькій ТЕС, але після окупації Енергодару працевлаштувався на іншій теплоелектростанції, де продовжував виконувати свою роботу.

Нагадаємо, у середу, 25 грудня, сили протиповітряної оборони знищили 113 ракет та безпілотників, якими Росія атакувала українські регіони. Росіяни знову масовано атакували українську енергетику. Це 13-та атака на об'єкти ДТЕК із початку року.