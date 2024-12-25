Нотаріуси працюють без доступу до реєстрів: які послуги зараз доступні

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В Україні триває процес відновлення пошкоджених державних реєстрів, які постраждали від російської кібератаки 19 грудня. Попри відсутність доступу до багатьох даних нотаріуси продовжують надавати послуги, правда, не в повному обсязі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

У період відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції України нотаріуси надають послуги, які не потребують перевірки даних у реєстрах. Серед доступних нотаріальних дій:

посвідчення заповітів, спадкових договорів та довіреностей

видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса

засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

засвідчення справжності підпису на документах, включаючи згоди на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків

засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу

Крім того, спадкоємці можуть звернутися до нотаріусів для заведення спадкової справи.

Після відновлення доступу до реєстрів нотаріуси внесуть усі необхідні відомості до відповідних реєстрів.

Кібератака на державні реєстри

Нагадаємо, 19 грудня російська кібератака спричинила пошкодження всіх ключових реєстрів Міністерства юстиції. Завдяки резервним копіям вдалося зберегти всю інформацію.

Голова підкомітету з питань кібербезпеки, урядового зв’язку та криптографічного захисту інформації комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив, що хакери використали фішингові атаки для здійснення злочину.

Через кібератаку першочергово постраждав застосунок "Резерв+", користувачі якого скаржилися на проблеми з авторизацією та некоректну роботу сервісів. Згодом у Міністерстві оборони повідомили про технічний збій.

Вебпортал "Дія" також оголосив про тимчасове призупинення роботи реєстрів. Це призвело до зупинки сервісів, пов’язаних із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, реєстрами актів цивільного стану, речових прав і обтяжень рухомого майна.

Раніше повідомлялося, що на повне відновлення роботи державних реєстрів Мін’юсту після кібератаки може знадобитися близько двох тижнів. За словами першого заступника міністра юстиції Миколи Кучерявенка, жодної інформації внаслідок атаки втрачено не було.