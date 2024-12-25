У РФ заявили про готовність постачати газ до Європи в обхід України

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Росія готова продовжувати експорт газу в Європу декількома маршрутами, оскільки цього року очікується закінчення контракту на транзит палива через Україну, заявив віце-прем'єр Олександр Новак. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Влада Києва та Європейського Союзу повинні домовитися про майбутнє транспортування газу, сказав Новак.

"Ми, своєю чергою, завжди заявляли, що готові й надалі постачати газ не тільки по існуючому каналу через Україну" , — додав прем'єр.

Наближення кінця поставок через Україну викликає значне занепокоєння у таких країнах, як Словаччина, яка значною мірою покладається на "Газпром" у задоволенні попиту, незважаючи на те, що більша частина Європи відмовляється від російського трубопровідного газу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не буде здійснювати транзит російського газу, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.