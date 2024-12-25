Вимагав 1 млн доларів хабара: "Удар" виключив з партії Суханова

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Партія "УДАР Віталія Кличка" позбавила членства адвоката очільника партії на Одещині Олександра Суханова, якого затримали за вимагання хабаря в 1 млн доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній у парку "Наталка", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник голови і член політради партії "УДАР Віталія Кличка" Володимир Бондаренко.

"Як заступник голови партії УДАР Віталія Кличка та член Політради скажу наступне. Історія неприємна. І партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Переконаний, що цей персонаж має понести відповідальність за законом".

Бондаренко назвав подібні обіцянки "абсолютним шахрайством".

За його словами, ця земельна ділянка площею 16.4 га раніше була передана рішенням депутатів Київської міськради під паркову зону: "Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду, продати або зробити щось інше".

Він також опублікував відповідне рішення Київської міської ради №616/2024 від 12 грудня.

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