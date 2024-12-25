Окупанти попри втрати намагаються прорватися до Покровська з флангів – ЗСУ

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Ворог намагається прорвати оборону міста Покровська з флангів, уникаючи фронтального штурму, але при цьому зазнає значних втрат. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.

"На Покровському напрямку лише за останню добу наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора. Противник на цьому напрямку сильно переважає в живій силі. Проти нас зосереджено три російські загальновійськові армії — 2-а, 41-а та 51-а центрального військового округу противника. Бої тут носять дуже жорсткий характер, бо російські окупанти кидають уперед усі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ" , - сказав Трегубов.

При цьому, за його словами, окупанти хоча й уникають фронтального штурму міста, а намагаються прорватися з флангів - все одно зазнають значних втрат.

"Українські воїни виявляють надзвичайну стійкість і завдають ворогу значних втрат. Лише минулої доби наші захисники знищили 261-го окупанта, з них 133 безповоротно. Знищено також автомобіль зв’язку. Загарбники не полишають спроб прорватися до самого міста Покровська, але боїв і ворожих ДРГ у місті та його околицях наразі немає.