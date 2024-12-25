Оточення не було: У ЗСУ пояснили ситуацію у Макарівці на Времівському напрямку

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У районі Макарівки на Времівському напрямку фронту точаться інтенсивні бої. Проте оточень українських військ на цьому напрямку не було. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що населений пункт Макарівка - це Времівський напрямок фронту, який зараз один із найбільш інтенсивних. Противник прикладає там багато зусиль, відповідно і ЗСУ теж.

"Саме зараз в цьому районі тривають бої. Тому до подробиць ми не можемо поки вдаватися з міркувань операційної безпеки тих військ, що зараз там перебувають. Втім, маю ще раз зазначити та підкреслити, що оточень там не було" , - сказав речник.

Ситуація поблизу Макарівки станом на 25 грудня, згідно з мапою DeepState

За його словами, інформація про нібито оточення українських сил у Макарівці була результатом помилкової інтерпретації даних.

"Скажімо так, це були результати помилкової інтерпретації окремими спостерігачами даних, що інколи до них надходять просто зі збоями чи затримками. Так буває" , - додав Трегубов.

Ситуація в Макарівці

Нагадаємо, днями аналітики DeepState повідомили, що українські війська ризикують потрапити в оточення у Макарівці Донецької області. На карті DeepState відобразили, що окупаційні війська замкнули кільце навколо населеного пункту.

Мапа DeepState станом на 21 грудня

В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення українських сил.

Пізніше речник Сил оборони півдня України розповів, що у районі Макарівки проводять стабілізаційні заходи, військові намагаються відновити позиції і не допустити оточення.

За словами речника, ситуація на тій ділянці фронту складна, але не безнадійна.

Станом на 25 грудня DeepState показує населений пункт Макарівка як окупований. Аналітики повідомили, що станом на 23 грудня у Макарівці немає оточених підрозділів.