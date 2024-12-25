У Тамбовській області дрони атакували важливий оборонний завод: що відомо

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Дрони атакували Тамбовську область 25 грудня. Під удар потрапило важливе оборонне підприємство РФ - Мічурінський завод "Прогрес", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Так, місцеві жителі стверджують, що дрони пошкодили АТ "Мічурінський завод "Прогрес".

Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною і ракетною технікою, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- і нафтопроводів.

Пожежа на котельні ТОВ "Транснафтопродукт"

Крім того, через атаку дронів загорілася котельня ТОВ "Транснафтопродукт".

Пожежа сталася після того, як чотири дрони впали вранці на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ "Транснафтопродукт" у селі Новонікільське Тамбовської області.

Не перша атака на заводи в Росії

Раніше дрони вже атакували важливі заводи в Росії, пов'язані з виробництвом для ВПК РФ. Так, 20 жовтня, дрони СБУ та Сил оборони вразили найбільший у РФ завод із виробництва вибухівки. Завод імені Свєрдлова, розташований у місті Дзержинськ Нижегородської області, за 900 км від кордону з Україною та є складовою частиною російського ВПК.