На Львівщині затримали депутата облради та його спільника: що відомо
Працівники ДБР затримали депутата Львівської обласної ради й заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались видурити більше мільйон гривень у підприємця, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ДБР.
Як пише ДБР, шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт у Львівській області, але він відмовився. Після того, як останній самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли йому та почали вимагати частину прибутку.
Зрештою депутата облради та його спільника було затримано на "гарячому" під час отримання 25 тисяч доларів й 190 тисяч гривень.
Обидвом затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми.
"Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - додає ДБР.