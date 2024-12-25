Пакистан вдарив по Афганістану: таліби погрожують "відплатою"

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Уряд афганського руху "Талібан" заявив, що в результаті авіаударів Пакистану по східній прикордонній афганській провінції загинуло 46 осіб, а міністерство оборони пообіцяло відплату. Про це пише France 24, повідомляє Укрінформ.

Речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід заявив пізно ввечері у вівторок, що Пакистан обстріляв чотири райони в окрузі Бармаль на сході провінції Пактіка. За його словами, загальна кількість загиблих становить 46 осіб, більшість з яких - діти і жінки, а ще шестеро людей зазнали поранень, переважно діти.

У заяві Міністерства оборони, опублікованій пізно ввечері у вівторок, ці удари засудили і заявили, що не залишать "цей боягузливий акт без відповіді".

Високопоставлений представник сил безпеки Пакистану, який говорив на умовах анонімності, заявив, що удари були націлені на "укриття терористів на території Афганістану із застосуванням реактивних літаків і безпілотників".

Удар стався після того, як минулого тижня пакистанські таліби, відомі як "Техрік-е-Талібан Пакистан" (ТТП) і поділяють спільну ідеологію зі своїми афганськими колегами, заявили про напад на армійську заставу поблизу кордону з Афганістаном, в результаті якого, за даними пакистанської розвідки, загинуло 16 солдатів.

Пакистан бореться зі спалахом насильства з боку бойовиків у своїх західних прикордонних регіонах після повернення Талібану до влади в Афганістані у 2021 році.

Ісламабад звинуватив кабульську владу талібів у переховуванні бойовиків, що дозволяє їм безкарно завдавати ударів по пакистанській землі. Кабул заперечив ці звинувачення і пообіцяв вигнати іноземні бойові угруповання з афганської землі. Але в липневій доповіді Ради Безпеки ООН стверджується, що там базуються до 6500 бойовиків ТТП, і зазначається, що "Талібан не вважає ТТП терористичною групою".