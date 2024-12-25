Між Естонією та Фінляндією з невідомих причин вийшла з ладу ЛЕП

У середу 25 грудня лінія електропередач між Естонією та Фінляндією EstLink 2 вийшла з ладу з невідомих причин, оператори працюють над усуненням проблеми, повідомляє Європейська правда.

О 12:26 у середу EstLink 2 аварійно відімкнулася. Естонський оператор Elering оголосив, що на цей час конкретна причина проблеми невідома і вони з фінськими колегами з Fingrid з’ясувують деталі.

Одночасно оператор додав, що для стабільного електропостачання Естонії загрози немає, за потреби необхідні обсяги забезпечать в інший спосіб.

З гілкою цього року вже ставалася масштабна проблема – її відімкнули у січні, а ремонтні роботи затяглися до вересня і коштували понад 30 млн євро. Детальну доповідь з приводу того, що тоді сталося з лінією, мають оприлюднити найближчим часом.

Довжина EstLink 2 складає понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії.

Нагадаємо, у листопаді виявились пошкоджені одразу два кабелі зв’язку, що пролягають по дну Балтійського моря. Розслідування обставин ще триває, у центрі уваги слідства – китайське торгове судно, яке проходило над ними приблизно у той час, коли сталися пошкодження. Після інциденту воно понад місяць простояло на якорі біля берегів Данії, доки влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт для слідчих дій.