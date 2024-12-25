Що таке халвінг біткоїна, мета його проведення та можливі наслідки

Біткоїн (BTC, а також біток) був створений, щоб стати альтернативою фіатним грошам. Децентралізована, приватна цифрова валюта, яка не контролюється жодним урядом, поступово стала надзвичайно популярною та викликала появу сотень нових токенів. У наш час їх активно купують, обмінюють, продають.

Торгівля біткоїном та іншими монетами відбувається на спеціальних майданчиках — криптобіржах. До числа відомих та надійних належать і криптобіржі України, які мають інтерфейс українською мовою, приймають гривню та підтримують найпопулярніші монети з найбільшою капіталізацією. Лідирує серед них перша криптовалюта, яку не лише продають чи купують, а й видобувають (майнять). Усього, за задумом творця чи творців біткоїна, має бути видобуто 21 млн монет. Також у протоколі біткоїна закладена така циклічна подія, як халвінг. Що це таке, коли вона відбувається та які наслідки має для ринку, розповідаємо нижче.

Що таке халвінг біткоїна: суть механізму

Халвінг — це фундаментальна подія в мережі біткоїн, яка відбувається в середньому раз в чотири роки. Назва походить від англійського слова halving, що в буквальному перекладі означає «ділити навпіл». Простими словами, халвінг біткоїна — це зменшення винагороди майнерам за блок вдвічі. Відбувається він, коли добувається 210 тис. блоків. Після халвінгу кожен новий добутий блок приносить наполовину менше біткоїнів, ніж раніше.

На першому етапі, коли біток тільки з’явився, майнери отримували 50 монет за блок. У листопаді 2012 року відбувся перший халвінг біткоїна — винагорода для майнерів була встановлена на рівні 25 BTC. У липні 2016 стався другий халвінг — після нього майнери почали отримувати по 12,5 BTC. З травня 2020, коли відбулася третя подія, — 6,25 BTC, а з квітня 2024 року — 3,125 BTC.

Це цікаво! Майнери уже видобули понад 19 млн монет. Залишилося приблизно 1,38 млн. Експерти очікують, що останні біткоїни будуть добуті у 2140 році. До того часу відбудеться ще 29 халвінгів.

Халвінг бтс: мета проведення

Що таке халвінг, ми з’ясували, тепер перейдемо до цілей його проведення. Їх кілька:

контроль емісії (створення дефіциту). Як відомо, загальна кількість монет обмежена — 21 млн. Після халвінгу нові бітки появляються рідше, швидкість видобутку знижується. Дефіцитність біткоїна є своєрідною імітацією дорогоцінних металів: їхні запаси зменшуються, видобуток ускладнюється, попит зростає;

контроль інфляції (запобігання знеціненню) — обмеження пропозиції дає можливість зберігати ціну біткоїна. На відміну від традиційних фіатних грошей біткоїн завдяки сталій кількості монет більш стійкий до інфляції;

вплив на майнерів — циклічне зменшення винагороди стимулює майнерів утримувати бітки, адже в майбутньому ціна може суттєво зрости.

Халвінг також має вплив на стабільність та безпеку мережі. Він змушує майнерів ставати більш ефективними, а деяких — покинути мережу. Подія підвищує інтерес до криптовалюти у медіапросторі та серед інвесторів, що веде до зростання попиту й ціни.

Біткоїн халвінг: наслідки для крипторинку

Зменшення винагороди за майнінг поширюється на всю екосистему біткоїна. Насамперед халвінг бітка впливає на поведінку майнерів. Конкуренція всередині спільноти збільшується, а прибутки зменшуються. Це підштовхує майнерів до пошуку більш ефективного обладнання та об’єднання в майнінгові пули. Частина майнерів покидає мережу, що робить її менш безпечною — ймовірність атак зростає на понад 50%.

Для інвесторів халвінг є позитивною новиною, оскільки подія зазвичай супроводжується зміною динаміки попиту й пропозиції та зростанням вартості першої криптовалюти.

Це цікаво! На початку січня 2024 року 1 BTC коштував $47,02 тис., 19 квітня — $64,26 тис., а через 7 місяців після халвінгу (19 листопада) — $91,84 тис.

Згідно з прогнозом Standard Chartered Bank, до кінця нинішнього року ціна біткоїна може перевищити $100 тис. Як показує аналіз історичних даних, нового максимуму криптовалюта досягає в середньому через 500 днів після халвінгу.

Висновки

Як бачимо, халвінг біткоїна — це важлива подія для всієї криптоспільноти. Вона не лише зменшує вартість винагороди, а й збільшує дефіцитність криптовалюти, контролює інфляцію та впливає на ціну активу. Оскільки халвінг зазвичай призводить до зменшення постачання та зростання вартості бітка, інвестори починають активніше інвестувати саме в цю монету.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance