На окупованих територіях не працює YouTube і низка VPN-сервісів

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На окупованих Росією українських територіях разом зі значним обмеженням доступу до YouTube припинила працювати і частина VPN-сервісів. З посиланням на інформацію від місцевих жителів, повідомляє Радіо Свобода.

Наразі відкрити YouTube неможливо з багатьма безкоштовними VPN-сервісами в Донецьку і Луганську.

Моніторинг Lantern, NTHLink та Psiphon, який провели для Донбас Реалії місцеві жителі, показав, що сервіси Lantern та NTHLink не працюють повністю.

Дають доступ до YouTube наразі платний та безкоштовну версію Psiphon (але скачати безкоштовну версію розробника вже неможливо, пропонується лише Psiphon Pro).

Крім того, жителі повідомляють, що досі працюють VPN Clear, Planet VPN, «VPN Україна» та Super VPN. Розробником Clear є українська компанія MacPaw, Planet VPN – румунська Free VPN Planet. Два інших сервіси не мають чітких даних про розробників: «VPN Україна» належить компанії AltApps, країна її реєстрації невідома, а Super VPN – компанії SuperSoftTech також із невідомою реєстрацією, крім того, у 2020 році цей VPN був фігурантом великого витоку даних.

Також про відключення VPN пишуть у коментарях підписники Донбас Реалії, зокрема, йдеться про сервіс NTHLink, на базі якого був розроблений експлейнер для жителів окупованих територій.

Телеграм-каналі «ЗаТелеком», автором якого є IT-експерт і виконавчий директор «Товариства захисту інтернету» Михайло Клімарьов, зафіксував рекордне падіння трафіку YouTube у Росії 23 грудня. Він проаналізував дані про трафік через сервіс моніторингу Google, на їхній основі склав графік уповільнення YouTube, який показує, що протягом кількох днів перед тим доступ до відеохостингу був значно обмежений. Канал констатував, що «YouTube де-факто заблокований у РФ».

Інтернет на окупованих територіях України контролюється за таким же принципом, як на території Росії.

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