РФ та Іран напередодні інавгурації Трампа хочуть посилити стратегічне партнерство

Росія та Іран планують підписання нового договору про стратегічне партнерство, повідомляє Newsweek, повідомляє Дзеркало тижня.

Про такі плани заявив, зокрема, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, висловивши сподівання, що лідери двох країн підпишуть угоду наприкінці січня.

Новий договір між Тегераном та Москвою, який може бути укладений за кілька днів до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня, свідчить про спробу двох країн “об'єднати сили” на тлі ізоляції на світовій арені.

Договір з Іраном розробляється вже багато років, згідно з заявою Міністерства закордонних справ Росії. Наприкінці жовтня, через кілька днів після зустрічі російського диктатора Владіміра Путіна з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на 16-му щорічному саміті БРІКС у Казані, глава МЗС РФ Сєргєй Лавров сказав, що угода буде готова для підписання найближчим часом і “формалізує прихильність сторін до тісної оборонної співпраці, взаємодії в інтересах регіонального та глобального миру й безпеки”.

Очікується, що новий двосторонній договір замінить 20-річну стратегічну угоду, підписану між країнами в 2001 році і продовжену в 2020 році. Новий пакт міститиме обіцянки про співпрацю в таких сферах, як енергетика, виробництво, транспорт і сільське господарство, за даними іранського інформаційного агентства Mehr News Agency.

У середині 2023 року росЗМІ писали, що труднощі в роботі над новим договором виникли через нібито підтримку Росією претензій Об'єднаних Арабських Еміратів на острови в Ормузькій протоці, які Іран вважає частиною своєї території.

Росія та Іран в минулому співпрацювали в економічній сфері, а також працювали над тим, щоб обійти західні санкції. За словами аналітиків, всеосяжна угода може формалізувати тісніші політичні зв'язки між двома країнами, потенційно посилюючи спільну опозицію до Заходу, особливо на тлі війни Росії проти України і санкцій.

“Хоча про це прямо не сказано, угода може призвести до подальшої співпраці у сфері військових технологій або обміну розвідданими”, - вважає директор програми стратегічних технологій і кібербезпеки Інституту Близького Сходу Мохаммед Соліман.

Повідомлялося, що російська делегація на чолі з віцепрем'єрами Алєксєєм Овєрчуком і Віталієм Савєльєвим у понеділок, 23 грудня, прибула до Тегерана для зустрічі з Пезешкіаном. Очікується, що під час візиту буде обговорюватися нова угода про всеосяжне стратегічне партнерство.

Росія та Іран є частиною того, що деякі аналітики називають “віссю зла” — групи держав, до якої також входять КНДР і Китай. Ці країни дедалі частіше позиціонують себе як опоненти західних держав. США та їхні союзники запровадили проти Росії та Ірану санкції, засудивши Москву за вторгнення в Україну, а Тегеран, зокрема, за ймовірні спроби розробити ядерну зброю, а також через дії іранських маріонеток на Близькому Сході. Крім того, Іран постачає Росії зброю для війни проти України.