Українські пілоти пройшли підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F

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Українські пілоти та механіки завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000-5F після півроку навчання у Франції. З посиланням на French Aid to Ukraine, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після шести місяців навчання українських пілотів та механіків на Mirage 2000-5F завершилося. Щасливого Різдва!" , - написали у повідомленні.

Що відомо про літаки Mirage 2000 для України

Mirage 2000 - французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation.

Основний бойовий літак повітряних сил Франції, прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи й Латинської Америки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Також глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що перші винищувачі Mirage 2000 надійдуть вже на початку 2025 року.

Французькі ЗМІ писали, що Франція поставить Україні першу партію з трьох винищувачів Mirage 2000 на початку 2025 року.



