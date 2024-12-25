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"Укрнафта" пробурила на сході України нову свердловину

"Укрнафта" пробурила на сході України нову свердловину
Фото: ukrnafta.com

ПАТ «Укрнафта» пробурила на сході України нову свердловину з добовим дебітом 66 тонн у нафтовому еквіваленті. З посиланням на пресслужбу компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

Зазначається, що свердловина запланована як розвідувальна, а роботи проводили власним буровим верстатом.

"Дебіт нової свердловини складає станом на зараз 68 тис кубометрів газу та 8 тонн конденсату на добу. Це 66 тонн на добу у нафтовому еквіваленті", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Глибина об'єкту - 3017 метрів. Видобувні запаси газу становлять 244 млн кубометрів, конденсату - 35 тисяч тонн.

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