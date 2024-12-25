Росіяни вважають, що їхнє судно Ursa Major підірвали в Середземному морі
Російське судно Ursa Major затонуло в Середземному. Компанія-власник заявила, що судно було підірвано. З посиланням на роспропагандистів "Риа Новости", пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Компанія-власник судна "Оборонлогістика" заявила, що перед затопленням "із правого борту сталися три вибухи". Вони назвали це терактом.
Ймовірно, вибух у машинному відділенні. 14 членів екіпажу вдалося врятувати, двоє зникли безвісти.
Що передувало
Вчора стало відомо, що російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.
При цьому моніторингова група "Кримський вітер" завила, що на борту, ймовірно, знаходився стратегічний вантаж - два 45-тонних люки ядерного реактора для льодокола проєкту 10510 "Лідер".