Росіяни вважають, що їхнє судно Ursa Major підірвали в Середземному морі

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Російське судно Ursa Major затонуло в Середземному. Компанія-власник заявила, що судно було підірвано. З посиланням на роспропагандистів "Риа Новости", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Компанія-власник судна "Оборонлогістика" заявила, що перед затопленням "із правого борту сталися три вибухи". Вони назвали це терактом.

Ймовірно, вибух у машинному відділенні. 14 членів екіпажу вдалося врятувати, двоє зникли безвісти.

Що передувало

Вчора стало відомо, що російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.

При цьому моніторингова група "Кримський вітер" завила, що на борту, ймовірно, знаходився стратегічний вантаж - два 45-тонних люки ядерного реактора для льодокола проєкту 10510 "Лідер".