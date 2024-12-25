Японія передасть Україні ще $3 млрд з доходів від активів РФ

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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Сторони, зокрема, обговорювали санкції проти Росії. З посиланням на пресслужбу Офісу президента України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Президент привітав Ішібу з обранням на посаду глави уряду, а також подякував Японії за надану Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 12 млрд доларів.

Окремо Зеленський відзначив рішення уряду Японії надати Україні ще 3 млрд доларів кредиту, який погасять за рахунок заморожених російських активів.

Під час переговорів глава української держави розповів прем'єру Японії про сьогоднішній масований удар росіян по енергетичній інфраструктурі України. Зеленський наголосив на пріоритетності захисту та відновлення енергетики в умовах війни з росіянами.

Також Зеленський та Ішіба засудили участь у російському вторгненні в Україну Північної Кореї.

"Прем'єр-міністр заявив, що Японія дуже серйозно сприймає цю ескалацію, вважає її великим ризиком для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та готова посилювати санкційний тиск на агресора" , - ідеться в повідомленні Офісу президента.

Окремо Зеленський подякував Японії за готовність співпрацювати з демократичним світом, щоб якнайшвидше досягти справедливого і тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, ще в листопаді японські ЗМІ писали про те, що уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї.

Такі дії Токіо хоче координувати з іншими країнами, зокрема йдеться про держави "Великої сімки".

У травні цього року Японія запровадила санкції проти російських юридичних осіб за постачання зброї з Північної Кореї.