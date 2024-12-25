ГБР знову затримало ексгочільника одеського ТЦК Борисова

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Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього було внесено заставу у розмірі 39,364 млн. гривень. З посиланням на пресслужбу ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йому повідомлено про підозру у нових кримінальних правопорушеннях, зокрема організації перешкоджання діяльності Збройних сил України та складанні завідомо неправдивих документів.

Встановлено, що він фальсифікував травму, не пов'язану із виконанням службових обов'язків, та отримав незаконну винагороду на суму 165,480 грн за 2022 рік.

Крім того, у рамках кримінального провадження суд передав в управління АРМА нерухомість, що належала родичам колишнього військкома. Це включає будинок в Іспанії вартістю 4 млн євро та офіс в Марбельї вартістю 510 тис. євро, а також автомобілі Mercedes-Benz та Toyota на загальну суму понад 14 млн грн.

Зазначимо, що ДБР вже скерувало до суду два обвинувальні акти проти військкома за корупційні та службові правопорушення, що передбачають позбавлення волі до 10 років.

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

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