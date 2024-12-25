Україна створила дрон-камікадзе з дальністю понад 1000 км із цивільного літака

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Українські фахівці успішно трансформували цивільний легкий літак у важкий дрон-камікадзе, який може нести потужну бойову частину та має дальність польоту понад 1000 км. Про це пише німецьке видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей безпілотник, попри великі розміри, виявився складною метою для російської протиповітряної оборони завдяки своїм конструктивним особливостям.

Дрон оснащений малопомітним двигуном, який не нагрівається до високих температур, як більшість ракет, що ускладнює його виявлення для радарів російської ППО. Крім того, спеціальна плівка забезпечує радіолокаційний захист, а політ на малих висотах і з низькою швидкістю додає додаткових переваг ухиляння від ворожих систем.

Особливо ефективним дрон-камікадзе стає під час атак на російську територію. Найвідомішим випадком стала атака на завод з виробництва дронів-камікадзе Shahed у Татарстані, який розташований більш ніж за 1200 км від України.

Також повідомляється, що цей тип безпілотників використовувався для ударів по російських об'єктах у Грозному та інших регіонах на значній відстані від кордону України.

Хоча аналіз відео атак вказує на деякі слабкі сторони цієї зброї, зокрема обмежену кількість доступних одиниць, її ефективність у виконанні глибоких ударів залишається високою.