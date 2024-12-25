Розвідка не фіксує у ворога достатньо ресурсів для форсування Дніпра - Волошин

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Російські окупаційні війська не мають достатньої кількості сил та засобів для форсування Дніпра в Херсонській області.﻿ Про це в телеетері заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

«Щоб наступати на Херсон, необхідно форсувати таку велику водну перешкоду, як Дніпро. Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил і засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки сховати дуже важко. Наразі наша розвідка не виявила і не може сказати, що ворог зібрав достатньо наступальних сил і засобів, щоб проводити форсування Дніпра» , - повідомив Волошин.

Речник поінформував, що наразі окупанти проводять приблизно від п'яти до семи штурмових форсувальних дій, які більше схожі на розвідувально-пошукові дії.

«Як виглядає цей штурм? Це два-три човни, там п'ять-сім чоловік намагаються висадитись на нашому березі або більше на острівній зоні, зокрема, на острів Козацький, провести там штурмові дії та вибити звідти наших захисників» , - зазначив він.

Волошин підкреслив, що майже вся острівна зона Дніпра знаходиться під вогневим контролем Сил оборони України, тому успіхів ворог не має. Також, на його думку, ці розвідувально-пошукові дії нагадують розвідку боєм задля виявлення вогневих засобів, особливостей оборони, перешкод та загороджень.

Як повідомлялося, російські війська на південному напрямку продовжують спроби висадитись на острів Козацький, останнім часом активізувались і на острові Великий Потьомкінський.