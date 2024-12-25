Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Спецпредставник Трампа Келлог засудив масований удар РФ по Україні

Спецпредставник Трампа Келлог засудив масований удар РФ по Україні
Фото: JKTKMM

Майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на масований обстріл України в ніч проти 25 грудня, повідомляє Новое время.

У себе в X Келлог написав, що Різдво має бути часом миру, але Україна саме у цю ніч зазнала жорстокого нападу.

«Завдавати масштабних ракетних та дронових ударів в день Різдва Христового неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін», — заявив він.

За словами Келлога, США «як ніколи» налаштовані на встановлення миру в регіоні.

Раніше Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп бажає «справедливого, стійкого і безпечного миру в Україні».

20 грудня речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що Україна готується до візиту Кіта Келлога. Очікується, що він відбудеться на початку січня.

У ніч проти 25 грудня Росія комбіновано атакувала Україну ракетами різних типів, ударними дронами Shahed і дронами-імітаторами. Повітряні сили виявили 184 цілі, 113 було збито. Ударів зазнали об'єкти енергосистеми в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, є пошкодження. Компанія Укренерго запровадила екстрені відключення.

Новини

Популярні теми форуму

analytics