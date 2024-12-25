Спецпредставник Трампа Келлог засудив масований удар РФ по Україні

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на масований обстріл України в ніч проти 25 грудня, повідомляє Новое время.

У себе в X Келлог написав, що Різдво має бути часом миру, але Україна саме у цю ніч зазнала жорстокого нападу.

«Завдавати масштабних ракетних та дронових ударів в день Різдва Христового неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін» , — заявив він.

За словами Келлога, США «як ніколи» налаштовані на встановлення миру в регіоні.

Раніше Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп бажає «справедливого, стійкого і безпечного миру в Україні».

20 грудня речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що Україна готується до візиту Кіта Келлога. Очікується, що він відбудеться на початку січня.

У ніч проти 25 грудня Росія комбіновано атакувала Україну ракетами різних типів, ударними дронами Shahed і дронами-імітаторами. Повітряні сили виявили 184 цілі, 113 було збито. Ударів зазнали об'єкти енергосистеми в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, є пошкодження. Компанія Укренерго запровадила екстрені відключення.