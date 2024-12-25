Стармер закликав подвоїти рішучість поставити Україну у сильну позицію

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав подвоїти рішучість у допомозі Україні, щоб поставити її в якомога сильнішу позицію.﻿ З посиланням на The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Стармера, він "віддає належне" стійкості українського народу та лідерству президента України Володимира Зеленського перед обличчям ракетних і безпілотних атак кривавої машини російського диктатора Володимира Путіна, які тривають навіть на Різдво.

"Напередодні Нового року надзвичайно важливо подвоїти нашу рішучість поставити Україну в найсильнішу позицію для припинення незаконної агресії Росії проти українського народу" , - наголосив він.

Раніше Стармер наголошував, що Велика Британія хоче поставити Україну в якомога сильнішу позицію в 2025 році.

Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Україна повинна вийти на позицію сили, а вже потім думати про переговори.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що єдиним шляхом для справедливого миру є надання Україні допомоги, яка дозволить їй вести перемовини з позиції сили.