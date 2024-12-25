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Міноборони продовжить броню деяким категоріям автоматично

Міноборони продовжить броню деяким категоріям автоматично
Фото: ArmyInform

Міністерство оборони продовжить бронювання деяким категоріям громадян в автоматичному режимі﻿. Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Ділова столиця.

"Міністерство оборони України автоматично продовжить бронювання деяким категоріям громадян… В строк до 27 грудня, для всіх військовозобовʼязаних, які бачать своє бронювання в Резерв+ та підпадають під дію Постанови, ми продовжимо бронювання автоматично", — зазначила вона.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання від мобілізації на один місяць через хакерську атаку на державні реєстри.

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