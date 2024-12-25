У РФ намагаються приховати дронову атаку Чечні після падіння літака у Казахстані - ЗМІ

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Російська влада намагається приховати факт атаки безпілотників на Чечню. Така атака може бути пов'язана з падінням пасажирського літака в Казахстані. З посиланням на "Агентство. Новости".﻿, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За даними видання, влада Чечні через 10 годин після атаки на регіон так і не визнала наліт безпілотників. У держагентствах і пов'язаних із силовиками Telegram-каналах виявлено тільки одну згадку про такий факт, а також одну спробу спростувати його.

Зокрема, у постах російського Міністерства оборони, яке зазвичай хвалиться "знищенням українських безпілотників", немає згадок про атаки на регіони Кавказу.

При цьому в Telegram-каналі Ксенії Собчак "Кривава бариня" було оприлюднено пост, у якому стверджувалося, що МНС Чечні заперечує спробу атаки безпілотників на Грозний.

Примітно, що російська влада деякий час намагалася приховувати й атаку на сусідню Північну Осетію. Але пізніше глава Північної Осетії Сергій Меняйло заявив, що на торговий центр у Владикавказі нібито впали уламки безпілотників.

"За даними Міністерства оборони, атаку БПЛА було здійснено по низці регіонів Північно-Кавказького федерального округу" , - стверджував чиновник країни-агресора.

Нагадаємо, у Казахстані сьогодні, 25 грудня, розбився літак "Азербайджанських авіаліній", через що загинули 38 пасажирів. 29 людей вижили, їх відправили до лікарень.

Літак летів із Баку до Грозного, але, коли він підлетів до столиці Чечні, посадка не відбулася.

У мережі після авіакатастрофи з'явилася інформація, що на задній частині літака було виявлено пошкодження, які могли виникнути внаслідок роботи ППО.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що літак був збитий російським зенітним ракетним комплексом. Він уточнив, що росіяни не закрили повітряний простір над Грозним під час атаки безпілотників. У цей момент туди прямував борт "Азербайджанських авіаліній".