У ЦПД вважають, що літак, який впав у Казахстані, був збитий російським ЗРК
Літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який сьогодні зранку впав поблизу Актау в Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні зранку літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК», - зазначив Коваленко.
За його словами, Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього.
«Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей», - підкреслив Коваленко.