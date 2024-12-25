У ЦПД вважають, що літак, який впав у Казахстані, був збитий російським ЗРК

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який сьогодні зранку впав поблизу Актау в Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні зранку літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК» , - зазначив Коваленко.

За його словами, Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього.

«Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей», - підкреслив Коваленко.