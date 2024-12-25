Дипломати ЄС скептично ставляться до ідеї про європейських миротворців в Україні.

Дипломати й чиновники ЄС, знайомі з перебігом дискусій про можливу появу миротворців в Україні, що стежили б за дотриманням режиму припинення вогню в разі домовленості про нього, скептично налаштовані щодо шансів домовитися про місію, якщо до неї не будуть залучені США. З посиланням на співрозмовників, не уповноважених офіційно коментувати цю тему ЗМІ, повідомляє Радіо Свобода.

За умов, що Сполучені Штати не беруть участі в місії, переконати населення Європи в необхідності відправити європейських військових до України буде, зауважують, дуже складно.

«Гарна ідея, але достатньо поглянути на скептицизм у Чехії та Польщі (дві країни, які мають забезпечити досить багато солдатів), щоб побачити, що це буде важко продати» , – зауважив один із посадовців ЄС, не називаючись.

На ще одну потенційну перешкоду в реалізації цієї ідеї вказав також співбесідник Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС.

«Не вірте в європейських солдатів на українській землі з двох причин: росіяни цього не приймуть – перше. Друге – це важко «продати» європейському населенню (відправлення «наших хлопців» в Україну вмирати – чудова фраза для популістів)» , – каже дипломат ЄС на умовах анонімності.

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