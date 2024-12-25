У Белграді студенти вийшли на протести проти політики президента Вучича

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У столиці Сербії Белграді сотні студентів вийшли на мітинг проти політики президента Олександра Вучича та його Сербської прогресивної партії. Йдеться про трагедію, коли 15 людей загинули під час обвалення даху залізничного вокзалу в Нові-Саду. Про це пише The Guardian, повідомляє Новое время.

Протести проходять і по всій Сербії. Студенти вимагає від влади опублікувати документи, пов'язані з реконструкцією станції, та притягнути до відповідальності винних.

У Белграді протестувальники пройшли від офісу державного прокурора до офісу генерального прокурора Загірки Доловач.

З собою студенти листівки. Вони вимагають «боротися за закон і справедливість без будь-яких політичних чи корупційних зловживань».

Доловач та прокурори заперечують, що розслідування не проводиться.

1 листопада на півночі Сербії у місті Новий Сад обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Загинули 15 людей, ще троє отримали поранення.

Це не перший мітинг із вимогою до влади розслідувати ситуацію. Так, 3 листопада біля урядових будівель у Белграді зібралися сотні активістів. Вони тримали плакати з написами «Кров» на ваших руках.