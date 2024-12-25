Румунія з січня зупиняє роботу 30 пунктів пропуску через вступ до Шенгену.

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Румунія з 1 січня 2025 року припинять роботу 30 пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС. Причиною є її повноцінний вступ до Шенгенської зони. З посиланням на Digi24, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Румунії, з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони.

Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Повноправне приєднання країн до Шенгенської зони стало можливим після того, як Австрія дала цьому "зелене світло".

Нагадаємо, Румунія та Болгарія стануть членами Шенгенської зони з 1 січня 2025 року.

З моменту вступу до ЄС, Румунія застосовували частини Шенгенської правової бази, в тому числі ті, що стосуються зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.

30 грудня 2023 року Рада прийняла рішення про застосування з 31 березня 2024 року решти частин Шенгенського законодавства та скасування перевірок осіб на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

Шенген є найбільшою зоною вільного пересування у світі. Перевірки на кордоні між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом вперше були скасовані в 1985 році.

Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн.