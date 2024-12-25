Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що Росія завдала чергової атаки по українській енергосистемі різдвяним ранком, що свідчить, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України.﻿ Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

“У різдвяний ранок Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичний сектор України. Такий зловмисний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України. У 2025 році ми залишатимемося відданими зупиненню цієї жорстокої агресії” , - йдеться у повідомленні.