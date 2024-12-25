Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що Росія завдала чергової атаки по українській енергосистемі різдвяним ранком, що свідчить, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України.﻿ Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

“У різдвяний ранок Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичний сектор України. Такий зловмисний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України. У 2025 році ми залишатимемося відданими зупиненню цієї жорстокої агресії”, - йдеться у повідомленні.

Новини

Популярні теми форуму

analytics