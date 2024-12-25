Зеленський привітав єврейську громаду з Ханукою

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Із середи, 25 грудня, євреї по всьому світу починають святкувати Хануку. Зі святом єврейську громаду привітав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

«Сьогодні й Різдво, і початок Хануки. Це дуже добре, що в Україні ми можемо з повагою одне до одного відзначати такі свята, спілкуватись, разом жити й бажати різним людям однієї перемоги — перемоги світла над темрявою» , — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що 25 грудня разом із рабинами України запалив ханукальні свічки. За словами Зеленського, саме цю ханукальну менору йому подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації в грудні 2023 року.