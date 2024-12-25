Зеленський має намір звільнити посла у Німеччині - ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Олексія Макеєва з посади посла України в Німеччині. Йому вже знайшли заміну. З посиланням на власні джерела і Bild, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Першою про звільнення Макеєва написала німецька газета Bild із посиланням на власні джерела.

За даними видання, заміна Макеєва є частиною регулярної ротації численних українських дипломатів у всьому світі.

"Справді замінять" , - заявило джерело РБК-Україна, коментуючи чутки про Макеєва у ЗМІ.

За даними співрозмовників видання, новим послом України в Німеччині стане Євген Корнійчук, який зараз очолює українське дипломатичне представництво в Ізраїлі.

Що відомо про Макеєва

Олексій Макеєв народився 25 листопада 1975 року.

У 1996 році розпочав кар'єру в Міністерстві закордонних справ України в Управлінні аналізу та планування/політичному департаменті з головним фокусом роботи - вирішення проблем міжнародної безпеки.

У 1997 році він завершив Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, отримавши диплом спеціаліста з міжнародних відносин, референт-перекладач з іспанської мови.

З 1999 по 2002 рік був співробітником політичного відділу посольства України в Швейцарській Конфедерації.

З 2005 по 2009 рік був радником українського посольства в Німеччині.

З 2014 по 2020 рік обіймав посаду політичного директора Міністерства закордонних справ.

З 2020 до 2022 року був спецпредставником МЗС України з питань санкційної політики.

23 вересня 2022 року Макеєва призначили послом України в Німеччині.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив і призначив низку послів.