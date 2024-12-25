Окупанти створили програму для виїзду українських дітей на навчання до РФ

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Російські окупанти продовжують вербувати українських дітей на ТОТ щодо виїзду до РФ на навчання. Для цього росіяни створили спеціальну програму.﻿﻿ З посиланням на дані Центра нацспротиву, повідомляє Лівий берег.

"Ворог підбив підсумки програми "університетські зміни" (университетские смены), яка займається організацією вступу старшокласників з тимчасово окупованих територій до російських ВНЗ" , — ідеться у повідомленні спротиву.

За 2024 рік близько 3700 українських дітей з ТОТ Донеччини під патронатом кремлівського "Руху перших" вивезли на екскурсію й консультацію щодо вступу до російських університетів.