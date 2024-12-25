Командири відмовляються забирати тіла окупантів після штурмів на Херсонщині - Атеш

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Російське командування кидає своїх військових на штурми на лівобережжі Херсонської області, а потім відмовляється евакуювати їхні тіла. З посиланням на військовий партизанський рух Атеш, повідомляє Новое время.

Партизани зазначили, що йдеться про свавілля командування 61-ї ОБрМП РФ.

Як повідомили агенти, після одного зі штурмів, де загинула більш ніж половина роти, командування відмовилося забирати тіла військових, аби не виплачувати компенсацію їхнім сім'ям.

За документами, вбиті російські військові вважаються зниклими безвісти, пише Атеш.

Партизани повідомляють, що на цьому тлі між командуванням та військовими виникають конфлікти.

«Військові, що вижили, вступають у конфлікти з командирами, питаючи, чому тіла їхніх товаришів не забирають, тоді як човни продовжують курсувати порожніми. Обстановка посилюється цинічною поведінкою командирів. На запитання про нагороди один із них заявив: «Поки я собі груди не завішу орденами — х*й вам, а не медалі» , — розповідають агенти Атеш.

Партизани також зазначають, що через таке ставлення командування серед російських військових частішають випадки саботажу та диверсій.

Раніше Атеш писав, що росіяни у спробах штурмувати правий берег Херсонської області зазнають важких втрат.