На Балканах десятки тисяч будинків знеструмлено через сильні снігопади

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

На Балканах сильні снігопади і вітер спричинили порушення транспортного сполучення та електропостачання в кількох країнах.﻿ З посиланням на Euronews, повідомляє Укрінформ.

Буревії охопили Боснію, Хорватію, Словенію, Сербію, Косово, Чорногорію та Північну Македонію.

У країнах регіону оголошено попередження про небезпеку, оскільки основні дороги замело. Влада Боснії, Сербії та Хорватії заборонила рух важкого транспорту та обмежила рух на засніжених дорогах.

У Боснії 150 000 будинків знеструмлені через пошкодження ліній електропередачі. Це призвело до порушення тепло- і водопостачання багатьох із цих будинків. Найбільше постраждали від буревію північно-західні та західні райони Боснії, жителі яких залишилися навіть без питної води. Школи тут закриті вже другий день.

На заході Боснії десятки автомобілів застрягли у снігових заметах на 10 годин.

Північно-західне місто Дрвар повністю відрізане від світу: замело дороги і шосе, припинено залізничне сполучення. Міська влада оголосила надзвичайний стан.