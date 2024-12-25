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На Балканах десятки тисяч будинків знеструмлено через сильні снігопади

На Балканах десятки тисяч будинків знеструмлено через сильні снігопади
Фото: Рixabay

На Балканах сильні снігопади і вітер спричинили порушення транспортного сполучення та електропостачання в кількох країнах.﻿ З посиланням на Euronews, повідомляє Укрінформ.

Буревії охопили Боснію, Хорватію, Словенію, Сербію, Косово, Чорногорію та Північну Македонію.

У країнах регіону оголошено попередження про небезпеку, оскільки основні дороги замело. Влада Боснії, Сербії та Хорватії заборонила рух важкого транспорту та обмежила рух на засніжених дорогах.

У Боснії 150 000 будинків знеструмлені через пошкодження ліній електропередачі. Це призвело до порушення тепло- і водопостачання багатьох із цих будинків. Найбільше постраждали від буревію північно-західні та західні райони Боснії, жителі яких залишилися навіть без питної води. Школи тут закриті вже другий день.

На заході Боснії десятки автомобілів застрягли у снігових заметах на 10 годин.

Північно-західне місто Дрвар повністю відрізане від світу: замело дороги і шосе, припинено залізничне сполучення. Міська влада оголосила надзвичайний стан.

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