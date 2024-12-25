М’ясник у Кремлі не зацікавлений у мирі - у Латвії відреагували на масовану атаку по Україні

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже після російської атаки на Україну в день Різдва заявила, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі.﻿ Про це Браже написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"М’ясник у Кремлі не зацікавлений у мирі, політика Росії – це війна" , – заявила Браже.

За її словами, єдиний спосіб досягти справедливого і тривалого миру в Україні – це продовжувати підтримувати Україну на полі бою, в енергетичному секторі, фінансово та політично, одночасно обмежуючи Росію.