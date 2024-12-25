У РФ українця засудили до 18 років за несення служби у батальйоні "Айдар"

Російський суд засудив до 18 років колонії суворого режиму українця Олексія Черниша - за те, що він служив у батальйоні «Айдар».﻿ З посиланням на портал «Кавказ Реалии», повідомляє Укрінформ.

«Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 25-річного українця Олексія Черниша до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці – стверджується, що він служив у батальйоні «Айдар», який у Росії оголошено терористичною спільнотою» , - йдеться в повідомленні.

З посиланням на пресслужбу суду уточнюється, що вирок ухвалено за статтями «про участь у терористичній спільноті та проходження навчання тероризму».

За версією обвинувачення, Черниш долучився до «Айдару» в січні 2019 року у селищі Новопсков Луганської області, у рамках служби виходив на чергування з охорони території підрозділу. Про його участь у бойових діях не повідомляється – як і про те, коли та за яких обставин його було заарештовано.

Таким чином, вказує видання, вирок винесено не за якісь конкретні злочинні діяння, а за сам факт служби у підрозділі, що належить до структури ЗСУ. При цьому рішення Південного окружного військового суду про визнання батальйону «Айдар» «терористичною організацією» набуло чинності лише 22 листопада 2023 року.